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Baba ve kızı denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Cengiz Başoğlu (54) ile kızı Sedanur Başoğlu (14), serinlemek için girdiği denizde, boğularak yaşamını yitirdi.  Olay, Kulak Mahallesi'nde meydana geldi.

Baba ve kızı denizde boğuldu

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde Cengiz Başoğlu (54) ile kızı Sedanur Başoğlu (14), serinlemek için girdiği denizde, boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Berdan Irmağı ile Akdeniz'in birleştiği noktada Cengiz Başoğlu, kızları Sedanur ve Başak Başoğlu (10) ile denize girdi. Başoğlu ve kızları, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Baba ve iki kızının yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Cengiz Başoğlu ile Sedanur ve Başak Başoğlu, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Cengiz Başoğlu ile kızı Sedanur Başoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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