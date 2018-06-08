Baba ve oğlu, 17 bin kullanımlık bonzai ile yakalandı (2)

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 783 gram bonzai ve 19 bin 500 TL para ile yakalanarak gözaltına alınan Yasin Değe ve babası İbrahim Değe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ne gönderildi.
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