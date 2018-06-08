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Baba ve oğlu, 17 bin kullanımlık bonzai ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

SAMSUN'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 783 gram bonzai ve 19 bin 500 TL para ele geçirildi.

Baba ve oğlu, 17 bin kullanımlık bonzai ile yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 783 gram bonzai ve 19 bin 500 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili Yasin D. ve babası İbrahim D. gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucunun 17 bin kullanımlık olduğu belirtildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde oturan Yasin D. ile babası İbrahim D.'nin birlikte uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbaratını alarak çalışma başlattı. Şüphelileri takip eden ekipler, baba oğulun Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde harabe halde bulunan bir binaya girip, poşetle ayrılmaları sonrası otomobillerine operasyon düzenledi. Otomobilde yapılan aramada 283 gram, harabe binada yapılan aramada ise 1 kilo 500 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinden ise uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 TL çıktı. Ele geçirilen uyuşturucunun 17 bin kullanımlık olduğu belirtildi. Yasin D. ve babası İbrahim D. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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Baba ve oğlu, 17 bin kullanımlık bonzai ile yakalandıBaba ve oğlu, 17 bin kullanımlık bonzai ile yakalandıBaba ve oğlu, 17 bin kullanımlık bonzai ile yakalandıBaba ve oğlu, 17 bin kullanımlık bonzai ile yakalandı

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