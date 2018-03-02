Baba ve oğlu 2 saat arayla öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, Ahmet Özkan (91), yaşlılığa bağlı hastalığından dolayı evinde yaşamını yitirdi. Babasının acısına dayanamayan Erhan Özkan (55) da yaklaşık 2 saat sonra kalp krizi geçirerek öldü.
Döşemealtı ilçesinde oturan Ahmet Özkan, bugün saat 15.00 sıralarında yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Aynı evde yaşayan oğlu Erhan Özkan, evde cenaze işlemleri yapılırken saat 17.00 sıralarında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ahmet ve Erhan Özkan’ın cenazeleri sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Ahmet Özkan ve oğlunun cenazeleri, işlemlerin ardından yarın Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu
Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı
Putin, dünyaya rest çekti: Bizi dinleme zamanınız geldi
ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum