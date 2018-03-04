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Babadan kan donduran itiraf

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

Kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'yi gürültü yapıyor diye babasının boğduğu ortaya çıktı.

Babadan kan donduran itiraf

Balıkesir Edremit'te 7 Şubat günü hayatını kaybeden ve kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'nin öz babası Hüseyin E. (24) tarafından araç içinde gürültü yaptığı için boğulduğu öğrenildi.

Bir eliyle direksiyon tutup diğer eliyle de dakikalarca çocuğunun ağzını kapatarak nefes alması engelleyen adam cinayetten 13 gün sonra polise teslim oldu.

Öldürdüğü oğlunun cenazesine de katılan cani baba suçunu itiraf ettiği ifadesinde, "Yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için ağzını burnunu kapattım. Pişmanım" dedi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Oğlunu kaybeden anne Melis E. ise 4 aylık bebeğiyle ailesinin yanına taşındı. Acılı anne boşanma davası açtı. (Akşam)

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kalp kirizi cinayet Balıkesir Edremit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne olmuş bu İNSANLIĞA!!!
Allah cezanı versin!!! insanlar o çocuk sesi için doktor doktor geziyor pislik herif!!!!!
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