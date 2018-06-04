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Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Her yıl dünya genelinde coşkuyla geçen Babalar Günü, bu yıl da çeşitli kutlamalar ve etkinliklerle kutlanıyor. Peki babalarımıza adanan bu özel gün nasıl ortaya çıktı, ne zamandır kutlanıyor hiç merak ettiniz mi? İşte bu özel günün ortaya çıkışı ve önemi...

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

Dünyanın birçok ülkesinde her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, ilk olarak 19 Haziran 1910’da kutlanmaya başlandı.

İŞTE BABALAR GÜNÜNÜN İLHAM KAYNAĞI

Babalar Günü'ne ilham veren isim olan savaş gazisi William Jackson Smart, altı çocuğunu annelerinin yokluğunda tek başına büyütüyor. Kızı Sonora Smart Dodd ise, babasının bu fedakarlığından yola çıkarak, anneler için Anneler Günü olduğu gibi babaların da özel bir gününün olması gerektiğini düşünüyor.

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Bunun üzerine babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olarak ilan edilmesi için çalışmalar başlatıyor. Fakat çalışmaları yetiştiremeyince kutlamalar haziran ayının o dönemki üçüncü pazar gününe erteleniyor. Sonora Smart Dodd'un bu düşüncesi ve çalışmaları sonucunda, bugün dünyanın dört bir yanında kutlanan Babalar Günü ortaya çıkıyor.

ABD BAŞKANI NİXON TESCİLLEDİ

Babalar Günü, ilk olarak 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. 1924 yılında da dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge tarafından desteklendi. Fakat bu tarihte herhangi bir resmiyet kazanmadı. 1966 yılında ise dönemin başkanı Lyndon B. Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü haftasının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. Son olarak Babalar Günü'nün ABD'de yasal olarak resmi tatil ilan edilmesi, ABD Başkanı Richard Nixon'ın imzasıyla tescillendi.

Dünyada Babalar Günü, haziran ayının üçüncü haftasının yanı sıra başka tarihlerde de kutlanabiliyor. Örneğin Katolikler kutlamaları başka bir tarihte yapıyor. Babalar Günü'ne dini açıdan yaklaşan Katolikler, kutlamaları mart ayının 19. gününde, Hristiyanlık dininin peygamberi Hz. İsa anısına gerçekleştiriyor.


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