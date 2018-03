Babanın isyanı: O sürücü kızımla birlikte annesiyle benim de canımı aldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da alkollü araç kullanırken Özgü İzem Ahırlı'nın (8) ölümüne neden olmaktan tutuklu yargılanan İlhami Yavuz'un (37) ilk duruşmada serbest kalması, aileyi isyan ettirdi. Baba Ferhat Ahırlı, “Sürücü sadece bir can aldığını düşünüyor. Halbuki 3 can birden aldı. Anne, baba olarak biz de yaşamıyoruz ki" dedi. Güzeloba İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı, 25 Kasım 2017 günü akşam saatlerinde gezmek için babaannesi Gülşen Ekinak (63) ile dışarı çıktı. Atatürk Caddesi'nde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen babaanne ve toruna, İlhami Yavuz'un kullandığı 15 AC 006 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan babaanne ve torunu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isterken, sürücü İlhami Yavuz ambulansın gelmesini beklemeden Özgü İzem Ahırlı'yı aracına alarak, hizmetli olarak çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Özgü İzem Ahırlı, yolda yaşamını yitirdi. Babaanne Gülşen Ekinak ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve 0.86 promil alkollü olduğu tespit edilen İlhami Yavuz, tutuklandı. Geçen pazartesi günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan İlhami Yavuz, mahkeme başkanı Tuncay Özmen'in şerhine karşın oy çokluğuyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. BABANIN İSYANI Baba Ferhat Ahırlı, mahkemenin verdiği kararın kimseyi tatmin etmediğini ve tatmin edemeyeceğini söyledi. Ferhat Ahırlı, “Ben daha önce de birkaç avukatla görüştüğümde, hepsi de 'Ne yazık ki trafik kanunlarımız böyle. Onlar farklı işliyor. Serbest kalma ihtimali de var' dedi. 'Ama alkol var, bunu kasti yapmış olması lazım. Tutukluluk halinin devamına da karar verebilir' dediler. Ben tutuklu kalmasını gerçekten de arzu ediyordum" diye konuştu. Ferhat Ahırlı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tamam artık bizim canımız zaten gitmiş. Geriye gelemez ama söz konusu bir can değil ki, o sadece bir can aldığını düşünüyor. Halbuki, 3 can birden aldı. Artık biz de yaşamıyoruz ki, annesi olarak, babası olarak. Bunun gibi kamuoyunda çok münferit olay var. Ondan önce de böyle neticelere hep şaşırıyorduk, nasıl bir Türk adaleti diye. Böyle olmaması lazım. Böyle olursa daha çok insanın canı yanacak. Daha çok trafik canavarları ortalıkta gezecek. Çünkü neticesi belli. Alkolle çıkmış, hız yapmış ama netice ortada." Ferhat Ahırlı, ikinci duruşmada sanığın tekrar tutuklanacağına dair inancını yineledi.