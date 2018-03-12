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Babanın yüreği karara dayanmadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 15:20 | Son Güncelleme

Kocaeli Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Babanın yüreği karara dayanmadı!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davada, mahkeme, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya'ya, "Kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı. 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a verilen beraat kararını da onadı.

DHA'nın haberine göre karara tepki gösteren Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, adliye koridorunda kalp krizi geçirdi. Şaban Deniz'e ilk müdahaleyi polis, özel güvenlik görevlisi ve adliyenin sağlık personeli yaptı. Bir süre sonra ambulans geldi. Ancak Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Kocaeli Gölcük erdal kaya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi

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