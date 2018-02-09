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"Babanızı yakışıklı çekin" diyen Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 10:24 | Son Güncelleme

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yapılan operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilirken, "Babanızı yakışıklı çekin" diyen şahsın cep telefonundan çok sayıda çocuk pornosu çıktığı ve bu suçtan da ayrıca tutuklandığı öğrenildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yapılan operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilirken, "Babanızı yakışıklı çekin" diyen şahsın cep telefonundan çok sayıda çocuk pornosu çıktığı ve bu suçtan da ayrıca tutuklandığı öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak’ta Adana, Niğde ve Elazığ’da 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda ilk etapta kurucu başkan Alparslan Kuytul’un da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.
Dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile Taha Yasin D, İdris B, Erol A. ve Ali A. tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi geri kalan zanlılara ise adli kontrol kararı uygulandı.
Örgütte vakfın sosyal medya işiyle uğraşan ve tutuklanan 5 kişi arasında yer alan İdris B.’nin incelenen cep telefonunda ise çok sayıda çocuk pornografisi çıktığı öğrenildi. Bu nedenle İdris B. hem örgüt üyeliğinden hem de "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan tutuklandı.
İdris B. adliyeye girerken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da gülerek "Çekin çekin yakışıklı çekin ağabeyinizi. Çekin babanızı yakışıklı çekin gençler" diye seslenmesi dikkat çekmişti.

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