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Babası tarafından son anda ipten alınan genç kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

Sinop’ta kendini asan ve babası tarafından son anda ipten alınan 17 yaşındaki genç kurtarılamadı.Olay, 8 Mart Perşembe saat 18.15’te Derviş Sarabil Caddesi’nde meydana geldi.

Sinop’ta kendini asan ve babası tarafından son anda ipten alınan 17 yaşındaki genç kurtarılamadı.
Olay, 8 Mart Perşembe saat 18.15’te Derviş Sarabil Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren F.T. (17), kendini astı. Odaya giren babası oğlunu ipten alarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptı. İntihar teşebbüsünde bulunan genç, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
F.T., Atatürk Devlet Hastanesinde 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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