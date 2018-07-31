HABER

Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 18:11 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Köşk ilçesinde yaşayan İbrahim Kaya ve Hayriye Kaya çiftinin 3 çocuğundan ortancası Zehra Kaya (16), 27 gün önce kayboldu. İbrahim Kaya, kızının telefonunu elinden aldığı için evden kaçtığını söyledi.

Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde yaşayan İbrahim Kaya ve Hayriye Kaya çiftinin 3 çocuğundan ortancası Zehra Kaya (16), 27 gün önce kayboldu. İbrahim Kaya, kızının telefonunu elinden aldığı için evden kaçtığını söyledi.
Köşk ilçesinde yaşayan İbrahim Kaya, lise öğrencisi kızı Zehra Kaya'nın cep telefonunu elinden aldı. Babasının mesajları okuyacağını düşünen genç kız ise gece ortadan kayboldu. Ailesi sabah durumu fark edince, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan Zehra Kaya'dan bugün telefonla haber alındı. Baba İbrahim Kaya, şunları söyledi:
"Kızım 27 günden beri kayıp, onu her yerde arıyoruz. Üzüntüden hastalandım. Hastanede yattığımı öğrenen kızım, bugün beni numarasını gizleyerek aradı. Sağlık durumunun iyi ve bir arkadaşının yanında olduğunu söyledi. Yerini belli etmedi. Yerini söylese onu almaya gideceğim. Onun kaçacağını bilsem, telefonunu elinden almazdım. Akşam telefonunu aldım, gece kayboldu. Sanırım mesajlarını okuyacağımı düşündü. Ama ben onun telefonunu hiç açmadım. Muhtemelen bir arkadaşının yanında ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Kızımın yerini bilenlerin bize haber vermelerini istiyoruz."

FOTOĞRAFLI

PARTNERArjantin'i karıştıran aşk iddiasıArjantin'i karıştıran aşk iddiası
Koyunları hacze giden avukat yanağından ısırıldıKoyunları hacze giden avukat yanağından ısırıldı
Tanker duvara çarptı; Karadeniz Sahil Yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı (2)- YenidenTanker duvara çarptı; Karadeniz Sahil Yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da icraya giden avukat dehşeti yaşadı! Yanağını ısırarak kopardı!

Bursa'da icraya giden avukat dehşeti yaşadı! Yanağını ısırarak kopardı!

Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.