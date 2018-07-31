Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde yaşayan İbrahim Kaya ve Hayriye Kaya çiftinin 3 çocuğundan ortancası Zehra Kaya (16), 27 gün önce kayboldu. İbrahim Kaya, kızının telefonunu elinden aldığı için evden kaçtığını söyledi.
Köşk ilçesinde yaşayan İbrahim Kaya, lise öğrencisi kızı Zehra Kaya'nın cep telefonunu elinden aldı. Babasının mesajları okuyacağını düşünen genç kız ise gece ortadan kayboldu. Ailesi sabah durumu fark edince, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan Zehra Kaya'dan bugün telefonla haber alındı. Baba İbrahim Kaya, şunları söyledi:
"Kızım 27 günden beri kayıp, onu her yerde arıyoruz. Üzüntüden hastalandım. Hastanede yattığımı öğrenen kızım, bugün beni numarasını gizleyerek aradı. Sağlık durumunun iyi ve bir arkadaşının yanında olduğunu söyledi. Yerini belli etmedi. Yerini söylese onu almaya gideceğim. Onun kaçacağını bilsem, telefonunu elinden almazdım. Akşam telefonunu aldım, gece kayboldu. Sanırım mesajlarını okuyacağımı düşündü. Ama ben onun telefonunu hiç açmadım. Muhtemelen bir arkadaşının yanında ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Kızımın yerini bilenlerin bize haber vermelerini istiyoruz."
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