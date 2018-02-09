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Babası üç yaşındaki çocuğunu fark etmeyerek aracı ile üzerinden geçti

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 21:32 | Son Güncelleme

Denizli’nin Honaz ilçesinde tarlada annesi tarafından uyutulan çocuk, babasının kullandığı aracın altında ezilerek can verdi.Olay, saat 18.00 sularında Denizli’nin Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi Orta Arık mevkiindeki bir bağda meydana geldi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde tarlada annesi tarafından uyutulan çocuk, babasının kullandığı aracın altında ezilerek can verdi.
Olay, saat 18.00 sularında Denizli’nin Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi Orta Arık mevkiindeki bir bağda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılyer Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa ve anne Gürcü Yavuz bağda çalışmaya giderken, yanlarında 3 yaşındaki oğulları Abdullah Yasin Yavuz’u da götürdü. Uykusu gelen 3 yaşındaki minik Abdullah, annesi Gürcü Yavuz tarafından uyutuldu. Annesi daha sonra bağda çalışmaya başladı. O sırada Denizli’den bağa gelen baba Mustafa Yavuz, 20 H 9775 plakalı kamyoneti ile bağdan geçerken oğlunun uyuduğunu fark etmeyerek üzerinden geçti.
Bunun üzerine kazayı fark eden anne önce şok geçirdi, daha sonra bağırmaya başladı. Sinir krizi geçiren anne yakınları tarafından güçlükle sakinleştirmeye çalışıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Abdullah’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken aracın altında kalarak hayatını kaybeden Abdullah Yavuz’un cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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