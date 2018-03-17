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Babasına ait kurusıkı tabancayla oynayan çocuk kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 13:25 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde evde kurusıkı tabancayla oynarken boğazından vurulan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.İddiaya göre ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Aşağıulupınar Mahallesi’ndeki evlerinde babasına ait kurusıkı tabancayla oynayan Yusuf Talha Aydoğan silahın ateş alması sonucu boğazından yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk muayenede, küçük çocuğun atardamarında hasar oluştuğu belirlendi.

Babasına ait kurusıkı tabancayla oynayan çocuk kendini vurdu

Malatya’nın Darende ilçesinde evde kurusıkı tabancayla oynarken boğazından vurulan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İddiaya göre ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Aşağıulupınar Mahallesi’ndeki evlerinde babasına ait kurusıkı tabancayla oynayan Yusuf Talha Aydoğan silahın ateş alması sonucu boğazından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk muayenede, küçük çocuğun atardamarında hasar oluştuğu belirlendi. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde ilk tedavisi yapılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunması üzerine hastaneye askeri helikopter çağrıldı.
Küçük çocuk hastane bahçesine inen helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Babasına ait kurusıkı tabancayla oynayan çocuk kendini vurdu

Babasına ait kurusıkı tabancayla oynayan çocuk kendini vurdu

Babasına ait kurusıkı tabancayla oynayan çocuk kendini vurdu

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