Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Maltepe’de babası Osman Kurdaş’a ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş’ın, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kastla öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alican Kurdaş cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, bombanın patlaması sonucu yaralanan Sevgi Özcan'ın yaralanmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporda, yaşanan olayın kişinin hayatını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, ancak basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede olduğunun belirtildiğini tutanağa geçirdi.

Olayda yaralanan baba Osman Kurdaş’ın Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporunda ise, kişinin yaralanmasının hayatını tehlikeye sokan bir durum olduğu, vücudundaki kemik kırıklarının 6. derece ağır kırık olduğu ve sol kol, sağ bacak, sol ve sağ gözünden yaralandığının kaydedildiği belirtildi.