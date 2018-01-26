Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Maltepe’de babası Osman Kurdaş’a ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş’ın, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kastla öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alican Kurdaş cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, bombanın patlaması sonucu yaralanan Sevgi Özcan'ın yaralanmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporda, yaşanan olayın kişinin hayatını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, ancak basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede olduğunun belirtildiğini tutanağa geçirdi.
Olayda yaralanan baba Osman Kurdaş’ın Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporunda ise, kişinin yaralanmasının hayatını tehlikeye sokan bir durum olduğu, vücudundaki kemik kırıklarının 6. derece ağır kırık olduğu ve sol kol, sağ bacak, sol ve sağ gözünden yaralandığının kaydedildiği belirtildi.
'BENİM YAPTIĞIM BOMBA PARÇA TESİRLİ DEĞİLDİ'
Duruşmada söz alarak bomba konusunda açıklama yapmak istediğini söyleyen sanık Alican Kurdaş, "Tutuklandığımızda polislerin bana ilk sorduğu bombanın parça tesirli olup olmadığıydı. Parça tesiri olmayan bir bomba kurusıkı tabanca gibidir, sadece ses çıkarır. Benim yapmış olduğum bomba da parça tesirli değildi. İçerisine bir avuç metal parça koysaydım çok daha değişik sonuçlar doğardı. Ben bombayı sadece ses bombası olarak yaptım. Patlama neticesi etrafa verdiği hasarın sebebi içine koyduğum kutunun parça tesiri yapmasıdır. Kutu parçalanmış etrafa saçılmıştır, kutu olmasaydı bu tahribat olmazdı" dedi.
'DAHA ÖNCE DENEMEDİĞİM İÇİN TAHMİN EDEMEDİM'
Mahkeme başkanının, “Sen bunu bilmiyor muydun” sorusu üzerine sanık, “Ben daha önce deneyip tesirini bilemediğim için kutunun bu denli zarara yol açacağını ve etkiyi artıracağını tahmin edemedim. Benim amacım insanları öldürmek olsaydı içine bir miktar metal koyardım, amacım dikkat çekmekti. Benim bombam 110 gram civarındaydı. Tahribata sebep olan kutudur. Ben mantıklı bir insanım. Hayatım boyunca en ufak bir kavgaya karışmışlığım yoktur. Bu eylemi sadece babamı korkutmak için yaptım” şeklinde konuştu.
Sanık Alican Kurdaş’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Kasım 2016’da Alican Kurdaş’ın babası Özdemir Osman Kurdaş’a ait iş yerine bombalı paket gönderdiği anlatılırken, paketi açan babasının ve yanında bulunan iki kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İddianamede, Alican Kurdaş’ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kastla öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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