Babasını dövüp, annesini bıçaklayan şüpheli, adli kontrolle serbest

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumar oynayıp eve geç saatlerde döndüğü için tartıştığı babasını dövüp, araya giren annesini de bıçakla yaralayan Gökhan E. (21), adli kontrol ve 50 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

​Olay, 14 Mayıs gecesi Gazimagusa ilçesi Akdoğan kasabasında meydana geldi. Kumar oynayıp gece geç saatlerde eve dönen Gökhan E. ile babası Fikri E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan E. babasına şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada eline ekmek bıçağını geçiren Gökhan E., araya girip kendisini engellemeye çalışan annesi Kadriye E.'yi koltuk altından bıçakladı.

Kadriye E., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Gökhan E. ise gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede psikolojisinin bozuk olduğunu savunan Gökhan E., tutuklandı.

Annesinin şikayetçi olmadığı Gökhan E., avukatının itirazı üzerine adli kontrol ve 50 bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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