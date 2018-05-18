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Babasını öldüren Dilara: Amacım sadece korkutmaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini döven babası Kemal Künilli'yi (48) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Dilara Künilli (21) ile annesi Gülçin Künilli (42), ilk kez hakim karşısına çıktı.

Babasını öldüren Dilara: Amacım sadece korkutmaktı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini döven babası Kemal Künilli'yi (48) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Dilara Künilli (21) ile annesi Gülçin Künilli (42), ilk kez hakim karşısına çıktı. Amacının sadece korkutmak olduğunu söyleyen Dilara Künilli, "Babam, o gün, önce annemi dövdü. Sonra beni dövüyordu. Koltuk üzerindeki tabancayı alıp bizi vurmaması için arkama sakladım. Bir ara tabancayı babama doğrulttum. O sırada silah patladı. Korktum ve yere bıraktığımda tabanca yine ateş aldı. Pişmanım" dedi.
Olay, geçen yıl Kasım ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Karacabey Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Künilli, tartıştığı eşi Gülçin'i dövmeye başladı. Bu sırada çiftin kızları Dilara, annesini saçlarından tutup sürükleyen babası Kemal Kunilli'ye engel olmaya çalıştı. Ancak Künilli, bu kez de Dilara'ya küfretti. Evdeki ruhsatsız tabancayı alan Dilara Künilli, babasına ateş etti. Başına ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığılan Kemal Künilli, olay yerinde yaşamını yitirdi. Dilara Künilli, ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Polis, Gülçin Künilli'yi de gözaltına aldı. Tutuklanan anne kız hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Dilara Küniilli mahkemedeki savunmasında, "Babam bizi sürekli dövüyordu. Olay günü tabancasını ve mermileri temizlerken annemi dövdü. Ben kendisine engel olmak istedim, bu kez bana da vurmaya başladı. Bu sırada babamın koltuğa bıraktığı tabancayı alıp arkama sakladım. Amacım bir çılgınlık yapıp, bizi öldürmemesiydi. Babam bana acımasızca vururken, tabancayı istemeyerek ona doğrulttum. Silah ateş aldı. Vurulan babam yere düşmüştü. Korkudan silahı yere bırakırken, tabanca bir kez daha ateş aldı. Amacım öldürmek değil, sadece korkutmaktı" dedi.
Yenişehir Kadın Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Gülçin Künili ise, “24 yıllık evliliğimiz süre içinde kocam bana ve çocuklarıma şiddet uyguladı. Uyuşturucu ve alkol kullanıyordu. Her şey kızımın anlattığı gibi oldu" dedi.
Mahkeme heyeti, anne-kızın tutukluluk hallerin devamına karar verip eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı Temmuz ayına erteledi.

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Babasını öldüren Dilara: Amacım sadece korkutmaktıBabasını öldüren Dilara: Amacım sadece korkutmaktı

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