HABER

Babasını öldüren sanığa 'takdiri indirim' ile 16 yıl 8 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla babası Şaban Kuru'yu (53) öldüren Ömer Ali Kuru'ya (31), duruşmadaki olumlu tutum ve davranışları nedeniyle 'takdiri indirim' uygulanarak, 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla babası Şaban Kuru'yu (53) öldüren Ömer Ali Kuru'ya (31), duruşmadaki olumlu tutum ve davranışları nedeniyle 'takdiri indirim' uygulanarak, 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Korkuteli ilçesinde yaşayan Ömer Ali Kuru, 7 Ağustos 2017 tarihinde, babası Şaban Kuru'yu kız kardeşi K.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu, annesi Hatice A.'ya da şiddet uyguladığı gerekçesiyle av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Ömer Ali Kuru, olay sonrası tutuklanıp, cezaevine konuldu.
Cinayete ilişkin davanın karar duruşması, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ömer Ali Kuru, şikayetçilerden Mevlüt Kuru ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı Mutlu Çat'ın son sözünü sorduğu sanık Kuru, “Allah'ın verdiği bir canı almak zorunda kaldığım için üzgünüm" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ömer Ali Kuru'ya önce 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, sanığın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek, cezayı 20 yıla indirdi. Sanık Kuru'nun duruşmada gözlendiği belirtilen olumlu tutum ve davranışlarını 'takdiri indirim' nedeni olarak kabul eden mahkeme heyeti, cezayı 16 yıl 8 ay hapse düşürdü.

Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
ABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldıABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldı
Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.