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Babasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 01:45 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi’nde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 76 yaşındaki Atila Yüksel, ateist olduğu gerekçesiyle vasiyeti üzerine ilginç bir şekilde defnedildi.

Babasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildi

Ayvalık ilçesinin Altınova mahallesinde İskele Çamlık Sitesindeki yazlıklarında, oğlu Özgün Yüksel ile birlikte kalan Atila Yüksel (76), geçen Salı akşamı aniden fenalaştı. Ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yüksel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Altınova Belediyesinde babası Atila Yükselin defin işlemini yaptıran Özgün Yüksel, dini tören yapmayacaklarını, cenazeyi hastaneden geldiği şekilde tabut ile defnedeceklerini, imam ve cemaat de istemediğini söyledi. Özgün Yüksel, babasının cenazesi toprağa değmesin diye kazılan mezarın içine betondan bir yer yaptırdı.

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Dün hastaneden alınan Atila Yükselin cenazesi mezarlığa getirdi. Atila Yükselin cenaze törenine İzmir Urladaki evlerinde kalan eşi Nafiye Yüksel, oğulları Özgün Yüksel ve zabıta görevlileri, defin işlemini yapan görevliler ve aile tarafından çağrılan jandarmalar katıldı.

Sadece görevlilerin katıldığı defin işlemi esnasında, Özgün Yüksel babasının tabutunun içine önceden hazırladığı birlikte çekilen fotoğraflarını, tıraş takımını, çakısını ve tarağını bıraktı. Baba Atila Yükselin cenazesi, isteği üzerine tabutuyla beton mezara konarak, üzerine beton kapaklar kapatıldıktan sonra toprak atılarak defin işlemi gerçekleşti.

Hayatını kaybeden Atila Yükselin ateist olması nedeniyle vasiyeti üzerine defin işleminin bu şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir vasiyet ateist

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Allah kimseyi şaşırtmasın...
bende ateistim ve cesedimin yakılmasını istiyorum
kardeş gel tövbe et müslüman ol kazançlı çıkacaksın
Saygı duyarım herkesin inancı
Nihayet bir tane dürüst imansız çıktı.Darısı diğer ünlülerin başına,hiç olmazsa Müslümanlar eziyetten kurtulur.
yaşam tarzı
inanların tek kaybedeceği yer.Allah kimseyi doğru yoldan saptırmasın
İlahi adaada :)
Desenize bildiğin telef olmuş canlı gibi gömülmüş.Hayatın boyunca inanmadın ya doğruysa...
bu ne kadar cahıl akılsızlık ya ALLAH bunların durumuna düşürmesin inşallah sen istesende istemesende sen topraga degeceksın arkadas
kurban oldugum ALLAH bunların durumuna düşürmesin inşallah...
Desenize bildiğin telef olmuş canlı gibi gömülmüş.Hayatın boyunca inanmadın ya doğruysa...
bende boyle gömülmek istiyorum hem günümüz müslümanlarimi kötü ateistlermi???
aslina bakarsan turkiyede inanmayan 15 20 milyob insan varda mahalle baskisi toplum.baskisi???
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