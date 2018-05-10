HABER

Babasının intihar ettiği bağ evinde asılı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

KARMAN'ın Ermenek ilçesinde lise 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali A.

Babasının intihar ettiği bağ evinde asılı bulundu

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARMAN'ın Ermenek ilçesinde lise 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali A. (17), bir yıl önce babası Aslan Ali A.'nın av tüfeğiyle intihar ettiği bağ evinin bahçesindeki kameriyeye bağlı çelik halatta asılı bulundu.
Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde dün, Mehmet Ali A.'ya ulaşamayan arkadaşları, durumdan şüphelenip olabileceğini tahmin ettikleri bağ evine gitti. Arkadaşları, Mehmet Ali A.'yı evin bahçesindeki kameriyeye bağlanan çelik halatta asılı buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Ali A.'nın yaşamını yitirdiğini saptadı.
Polisin intihar ettiği üzerinde durduğu Mehmet Ali A.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Ailenin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Ali A.'nın babası Aslan Ali A.'nın da bir yıl önce aynı evde av tüfeğiyle intihar ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Babasının intihar ettiği bağ evinde asılı bulundu

'Tamam' çıkışı Erdoğan'a mı yaradı? 'Tamam' çıkışı Erdoğan'a mı yaradı?
FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!
İnce'nin sloganı: Artık Tamamİnce'nin sloganı: Artık Tamam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri için olay çıkış

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri için olay çıkış

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.