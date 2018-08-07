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Babasının iş yerinde akıma kapılan Hasan, yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 14:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te babasına ait marangoz atölyesinde çalışırken elektrik akımına kapılan Hasan Bozgeyik (19), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Babasının iş yerinde akıma kapılan Hasan, yaşama tutunamadı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te babasına ait marangoz atölyesinde çalışırken elektrik akımına kapılan Hasan Bozgeyik (19), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, Cumartesi günü Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Ali Bozgeyik'e ait marangoz atölyesinde makineleri çalıştırmak için elektrik şalterini kaldırmak isterken akıma kapılarak ağır yaralandı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Bozgeyik, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan Bozgeyik, bu sabah 3 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hasan Bozgeyik'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Babasının iş yerinde akıma kapılan Hasan, yaşama tutunamadıBabasının iş yerinde akıma kapılan Hasan, yaşama tutunamadıBabasının iş yerinde akıma kapılan Hasan, yaşama tutunamadıBabasının iş yerinde akıma kapılan Hasan, yaşama tutunamadı

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