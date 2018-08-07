HABER

Babasının iş yerinde akıma kapılan Hasan, yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 15:46 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te babasına ait marangoz atölyesinde çalışırken elektrik akımına kapılan Hasan Bozgeyik (19), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te babasına ait marangoz atölyesinde çalışırken elektrik akımına kapılan Hasan Bozgeyik (19), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Cumartesi günü Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Ali Bozgeyik'e ait marangoz atölyesinde makineleri çalıştırmak için elektrik şalterini kaldırmak isterken akıma kapılarak ağır yaralandı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Bozgeyik, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan Bozgeyik, bu sabah 3 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hasan Bozgeyik'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
15 yaşındaki Sıla'nın öldüğü silahlı kavganın 6 şüphelisi adliyede15 yaşındaki Sıla'nın öldüğü silahlı kavganın 6 şüphelisi adliyede
Esenyurt'taki dehşet anları: Küçük çocuk beyin kanaması geçirmişEsenyurt'taki dehşet anları: Küçük çocuk beyin kanaması geçirmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Darbe endişesi iddiası!

Darbe endişesi iddiası!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.