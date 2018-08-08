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Babasının kucağından düşen minik Gülizar, traktörün altında kalıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 13:14 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde babası Metin Bilendir'in traktör kullanırken kucağındayken düşen Gülizar Bilendir (3), aracın altında kalıp, hayatını kaybetti.

Babasının kucağından düşen minik Gülizar, traktörün altında kalıp öldü

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde babası Metin Bilendir'in traktör kullanırken kucağındayken düşen Gülizar Bilendir (3), aracın altında kalıp, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Bozova'nın Gözenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Metin Bilendir, plakası öğrenilemeyen traktörü kullanırken kucağındaki kızı Gülizar Bilendir dengesini kaybederek yere düştü. Traktörün arka tekerleğinin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan kız çocuğunun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Metin Bilendir ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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