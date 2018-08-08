Babasının kucağından düşen minik Gülizar, traktörün altında kalıp öldü

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde babası Metin Bilendir'in traktör kullanırken kucağındayken düşen Gülizar Bilendir (3), aracın altında kalıp, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Bozova'nın Gözenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Metin Bilendir, plakası öğrenilemeyen traktörü kullanırken kucağındaki kızı Gülizar Bilendir dengesini kaybederek yere düştü. Traktörün arka tekerleğinin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan kız çocuğunun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Metin Bilendir ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama
Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme
15 yıldır mağarada tutulan kadın kurtarıldı
Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!
Yılanların bastığı kütüphane karantinaya alındı
İstanbul'daki saklı saray Boukoleon gün yüzüne çıkıyor
Japonya'da kız öğrenciler hamile kalıp çocuk baksınlar diye notlarını düşürdüler
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum