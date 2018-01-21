Babasının kullandığı traktörün altında kalıp öldü

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN 'in Tarsus ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan Aydın D. (13), traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza Halitağa Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın D., babası Yahya D.'nin kullandığı 33 CLE 57 plakalı traktörle tarlaya gitti. Biber serasının bulunduğu tarlada çalışan traktör seyir halindeyken Aydın D., dengesini kaybedip düşünce traktörün tekeri üzerinden geçti. Yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın D., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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