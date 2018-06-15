Babasının mezarını ziyaret ettikten sonra kayboldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 7 yıl önce trafik kazasında ölen babasının mezarını ziyaret eden Latife Ulukuş'tan (14) bir daha haber alınamadı. Güvenlik güçleri, Latife Ulukuş'un bulunması için arama çalışması başlattı.

Babası Gökhan Ulukuş'u 7 yıl önce ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kaybeden Latife Ulukuş, annesinin ikinci evliliğini yapmasının ardından kendisiyle aynı adı taşıyan babaannesi Latife Ulukuş ile birlikte Pamukkale ilçesinin Kayhan Mahallesi'nde yaşamaya başladı. Latife Ulukuş, dün önce tekvando kursuna, sonra Kayhan Mezarlığı'na gitti. Burada babasının mezarını ziyaret eden Latife Ulukuş, eve dönmedi. Latife Ulukuş'tan haber alamayan yakınları, önce mezarlığa baktı. Babasının mezarının üzerinde, Latife Ulukuş'un eşofman üzerini bulan yakınları, çocuğun akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, kayıp kızı aramaya başladı.

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