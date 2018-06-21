HABER

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

KARAMAN'da 13 yaşındaki C.Y., babasına ait minibüsü evlerinin önünden kaçırdı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 13 yaşındaki C.Y., babasına ait minibüsü evlerinin önünden kaçırdı. Arkadaşı ile şehir turu yapan C.Y., ilk önce bir motosiklete çarptı. Buradan kaçmaya çalışan C.Y., ile arkadaşı 100 metre ileride bulunan bir ağaca çarparak yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çeltek Mahallesi Hacı Ömer Kayserilioğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.Y. babasına ait 01 C 2473 plakalı minibüsü babasının haberi yokken evin önünden kaçırdı. 14 yaşındaki arkadaşı M.A.U. ile şehir turu yapan C.Y., Hacı Ömer Kayserilioğlu Caddesi'nde Harun Eren (39)'in kullandığı 70 FU 611 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola fırlarken, C.Y. ise minibüs ile olay yerinden kaçmaya başladı. C. Y. kaçtığı kaza yerinin 100 metre ilerisinde yol ortasındaki refüjde bulunan bir ağaca çarparak durdu. Kazada C.Y. ve minibüste bulunan M.A.U. yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulans ile Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 13 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.Y.'nin hastaneye girişi sırasında gülerek "Ağabey sen beni iyi çek" demesi dikkat çekti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
Ressam Nejdet Vergili'nin eserleri sanatseverlerle buluştuRessam Nejdet Vergili'nin eserleri sanatseverlerle buluştu
Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp ettiValinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Meral Akşener'in Erzurum mitingi sonrasında İYİ Partililer ve AK Partililer arasında gerginlik

Meral Akşener'in Erzurum mitingi sonrasında İYİ Partililer ve AK Partililer arasında gerginlik

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı

Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı

Adana'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Adana'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.