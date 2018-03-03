Babasının ölümüne 2 saat dayanabildi

Antalya’da ölen babasının acısına dayanamayan 52 yaşındaki oğlu, 2 saat sonra kalp krizi geçirerek öldü. Baba ve oğul bugün yan yana toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesinde yaşayan Ahmet Özkan (91), dün saat 15.00 sıralarında yaşlılığa bağlı hastalığı sebebiyle evinde yaşamını yitirdi. Babasıyla birlikte yaşayan evli ve 1 çocuk sahibi emekli Erhan Özkan (52) ise saat 17.00 sıralarında cenaze işlemlerini yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Baba ve oğlun cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri morgdan alınan Ahmet ve Erhan Özkan için Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenledi. Baba ve oğlun cenazeleri öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.