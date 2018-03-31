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Babasının vurduğu kız hayati teklikeyi atlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 13:44 | Son Güncelleme

MALATYA'da dün kızı Pınar K.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da dün kızı Pınar K. (26) ile yanında bulunan 2 kişiyi tabancayla yaralayan ve gözaltına alınan baba Erdal K.(63), emniyette ifade vermedi. Erdal K.'nın savcılığa ifade vereceği, ağır yaralanan kızının ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Çöşnük mahallesi Çöşnük Parkı'nda meydana geldi. Erdal K., kızı Pınar K.'yı dışarıya çıkmasının ardından takip etmeye başladı. Uzun süre kızını takip eden Erdal K., kızının 2 erkekle parkta buluştuğunu görünce sinir krizi geçirdi. Öfkeden çılgına dönen baba, yanında bulundurduğu tabancayla kızı Pınar K.'ya ve yanında bulunan Ş.F. (36) ile M.N'ye (31) ateş etmeye başladı. Kızını ağır yaralayan Erdal K., kızıyla buluşan arkadaşlarını ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinden hızla uzaklaşan Erkal K., polis ekipleri tarafından tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Erdal K.'nın, emniyette ifade vermeyeceğini, bütün bildiklerini sadece savcıya anlatacağı söylediği öğrenildi. Babası tarafından tabancayla vurulan Pınar K. ise, hastanedeki tedavisi sürüyor. Yoğun bakımdan çıkarılan Pınar K.'nın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Öte yandan kurşunlara hedef olarak yaralanan 2 kişinin ise durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

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