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Babasıyla aynı kaderi paylaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 15:03 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Ulubey-Sarpdere yolu Kızılen Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada, Umut Güler’in kullandığı traktör uçuruma yuvarlandı.

Babasıyla aynı kaderi paylaştı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Ulubey-Sarpdere yolu Kızılen Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada, Umut Güler’in kullandığı traktör uçuruma yuvarlandı. Kazada 36 yaşındaki Umut Güler hayatını kaybetti.
Umut Güler’in babasının da yıllar önce aynı yerde trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

Babasıyla aynı kaderi paylaştı

Babasıyla aynı kaderi paylaştı

Babasıyla aynı kaderi paylaştı

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