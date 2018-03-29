Baca yangını caddeyi duman altında bıraktı

Samsun’un ana arterlerinden birinde bulunan lokantada çıkan baca yangını, caddeyi bir süre duman altında bıraktı.

Yangın, İlkadım ilçesi Gazi Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantanın bacasında yangın meydana geldi. Kısa sürede etkisini arttıran yangın nedeniyle çıkan dumanlar caddeyi boydan boya sardı. Çevredeki esnafların 110’u arayarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.