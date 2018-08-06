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Bacağı salıncakla zemin arasına sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 18:13 | Son Güncelleme

ÇORUM'da parkta oyun oynayan Ömer F.'nin (10) sol bacağı, salıncak ile zemin arasına sıkıştı.

Bacağı salıncakla zemin arasına sıkıştı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da parkta oyun oynayan Ömer F.'nin (10) sol bacağı, salıncak ile zemin arasına sıkıştı. İtfaiye tarafından kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Buharevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesindeki parkta meydana geldi. Parkta oyun oynayan ve büyük salıncağa binmeye çalışan Ömer F. dengesini yitirerek düştü. Ömer F.'nin sol bacağı, salıncak ile zemin arasında sıkıştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. İtfaiye ekibinin yaptığı çalışma sonrasında çocuğun bacağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ardından çocuk, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Ömer F.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Bacağı salıncakla zemin arasına sıkıştıBacağı salıncakla zemin arasına sıkıştı

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