Bacağı salıncakla zemin arasına sıkıştı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da parkta oyun oynayan Ömer F.'nin (10) sol bacağı, salıncak ile zemin arasına sıkıştı. İtfaiye tarafından kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Buharevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesindeki parkta meydana geldi. Parkta oyun oynayan ve büyük salıncağa binmeye çalışan Ömer F. dengesini yitirerek düştü. Ömer F.'nin sol bacağı, salıncak ile zemin arasında sıkıştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. İtfaiye ekibinin yaptığı çalışma sonrasında çocuğun bacağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ardından çocuk, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Ömer F.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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