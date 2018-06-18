Bacağından vuruldu, hasmı olmadığını söyledi

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 32 yaşındaki R.Ç. yoldan geçen otomobildeki bir kişinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan R.Ç., hasmı olmadığını ve niçin ateş açıldığına anlam veremediğini söyledi.
Olay gece saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Cömert Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre R.Ç. yoldan geçen bir araçtan tabanca ile ateş edilmesi sonucu bacağından vuruldu. 112 Acil ekibi tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.Ç.'ye isabet eden merminin bacağına girip çıktığı tespit edildi. R.Ç. ifadesinde hasmının olmadığını, kimler tarafından neden vurulduğunu anlamadığını söyledi.
Polis olay yerinde yaptığı incelemede sokakta 3 adet mermi kovanı buldu. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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