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Bacağından yaraladıkları kadının ölümüne sebep olan sanıklara tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 12:26 | Son Güncelleme

Bursa’da arkadaşlarıyla gezmeye çıktıkları otomobilde silah pazarlığı yaparken tabancanın ateş alması sonucu bacağından yaraladıkları Dilek Bozal’ı (26) hastaneye bırakıp kaçan, genç kadının ölümünün ardından yakalanıp cinayet suçundan yargılanan 3 sanıktan tek tutuklu olan genç kadının sevgilisi Muhammet Ertaş (29) tahliye edildi.Olay, geçen yıl 13 Haziran gecesi Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi.

Bacağından yaraladıkları kadının ölümüne sebep olan sanıklara tahliye

Bursa’da arkadaşlarıyla gezmeye çıktıkları otomobilde silah pazarlığı yaparken tabancanın ateş alması sonucu bacağından yaraladıkları Dilek Bozal’ı (26) hastaneye bırakıp kaçan, genç kadının ölümünün ardından yakalanıp cinayet suçundan yargılanan 3 sanıktan tek tutuklu olan genç kadının sevgilisi Muhammet Ertaş (29) tahliye edildi.
Olay, geçen yıl 13 Haziran gecesi Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Eşinden 3 ay önce ayrılan Dilek Bozal ile Muhammed Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren kiralık otomobille gezmeye çıktı. Otomobille Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesine gelen Ertaş, Kakşa ve Eren, bir ara ’tabanca pazarlığı’na girişti. İddiaya göre, Resul Eren tabancasını boşaltıp Muhammet Ertaş’a uzattı. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Ertaş’ın yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanarak bayıldı. Genç kadının yaralandığını fark etmeyen ve silah sesinden korkup bayıldığını sanan şüpheliler, otomobille 1 saat dolaşıp Bozal’ın ayılmasını bekledi. Baygın haldeki Dilek Bozal’ı ayıltmak isteyen şüpheliler, bir kokoreççiden aldıkları soğanı genç kadına koklattı. Bozal ayılmayınca paniğe kapılan erkek arkadaşı Muhammed Ertaş ile Yasin Kakşa, yaralı kadını bir özel hastanenin acil servisine götürdü. Dilek Bozal’ın aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu öğrenen Ertaş ve Kakşa aynı otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Genç kadını hastaneye getiren Muhammed Ertaş ve Yasin Kakşa’nın görüntüleri hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kapsamlı tahkikat başlattı. Kurulan özel ekip, şehir polis kamerası ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek otomobili ve şüphelileri tespit etti. Dilek Bozal’ı öldürdüğü öne sürülen sevgilisi Muhammet Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertaş tutuklanırken, Kakşa, ilk duruşma öncesinde ara kararla, Eren ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Muhammet Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren hakkında ’Kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanıklar Resul Eren, Yasin Kakşa ve Eren’e silahı temin ettiği ileri sürülen Oğuz Ton ile avukatların hazır bulunduğu yargılamanın üçüncü celsesinde hakim önüne çıkan tutuklu sanık Muhammed Ertaş, "Ben yapmadım. Silah pazarlığı vardı, kontrol etmek için arabayı bir otoparka çektik. Resul arkaya dönerek silahı doldur boşalt yaptı. O sırada ateş aldı silah" dediği sözlerini tekrarlayarak, “Dokuz aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum” dedi.
Sanık avukatı da, “Bir takım kurumlardan gelecek belgeler dışında dosyada başka delil yoktur. Müvekkilimin karartabileceği bir delil de bulunmamaktadır. Ayrıca suçun faili ve mahiyetinin değişme ihtimali vardır, tahliyesine karar verilmesini istiyoruz” dedi.
Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumuna yazılan müzekkerelerin cevabının beklenmesine, sanık Muhammed Ertaş’ın üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, suç vasfının değişme ihtimali göz önüne alındığından tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bacağından yaraladıkları kadının ölümüne sebep olan sanıklara tahliye

Bacağından yaraladıkları kadının ölümüne sebep olan sanıklara tahliye

Bacağından yaraladıkları kadının ölümüne sebep olan sanıklara tahliye

Bacağından yaraladıkları kadının ölümüne sebep olan sanıklara tahliye

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