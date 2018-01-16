Bacağını yem karma makinesine kaptırdı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Zile ilçesinde, bacağını yem karma makinesine kaptıran Berat Şencan (20) yaralandı.Olay, Zile ilçesine bağlı Salur köyünde sabah saatlerinde yaşandı. Köyde ailesiyle birlikte besicilik yapan Berat Şencan, hayvanları için yem karma makinesinde yem hazırlamaya başladı. Şencen, yem karma makinesindeki samanı sol ayağı ile içeriye iterken bacağını makineye kaptırdı. Şencan'ın çığlığını duyan yakınları makineyi durdurarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelesi yapılan Berat Şencan, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada acil serviste müdahalesi yapılan Şencan'ın sol bacağının diz kapağı alt kısmında önemli hasar oluştuğu öğrenildi. Tedaviye alınan Şencan'ın, şubat ayı sonunda askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.
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