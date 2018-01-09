Bacaklarından alınan deriyle vajina yapıldı! Doğum yaparsa dünyada 2'inci olacak!

Son Güncelleme 6 saat önce YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 11:21 |6 saat önce

Konya’da doğuştan vajinası ve rahmi olmayan Suriye uyruklu A.E.M.’ye (25), bacaklarından alınan deriyle vajina yapıldı.A.E.M., "Çok sıkıntılar çektim. İnşallah durumum daha iyiye gider. İleride çocuk sahibi olmak istiyorum” dedi. Embriyosu dondurulan A.E.M.’nin rahim nakli gerçekleştirdiği takdirde hamile kalması için tedavi uygulanacak.

Ameliyatı yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, "Ameliyat gayet başarılı oldu. Ayrıca bu hasta ve buna benzer hastalar için çok önemli bir şey yaptık" dedi. Dr. Ünsal, ”Bu rahim nakliyle dünyada çocuk sahibi olan bir tek aile var o da İsveç'te. Türkiye'de rahim nakli oldu, gebeliği sağlandı ama canlı çocuk doğmadı. Organ nakli ve ülkemizdeki tıbbi gelişmeler şunu gösteriyor ki çok hızlı aşama kaydediliyor” diye konuştu. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıktan sonra Konya’ya gelen A.E.M., 2 yıl önce M.E.M. ile evlendi. Yıllardan bu yana sağlıksız olarak idrarını yapan A.E.M., evlendikten sonra çocuk sahibi olamayacağı için ruh sağlığı olumsuz etkilendi. Bunun üzerine eşiyle birlikte Dr. Ali Kemal Belviranlı, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu A.E.M., yapay bir vajina yapılabileceğine karar verildi. A.E.M.’ye bacağından alınan deriyle vajina yapıldı. Embriyosu da donduruldu. Genç kadın rahim nakli de gerçekleştirildiğinde dondurulan embriyosu sayesinde hamile kalıp, çocuk sahibi olabilecek.

'ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM' Ameliyattan sonra mutlu olduğunu ifade eden A.E.M., "Bu rahatsızlık nedeniyle çok sıkıntılar çektim. Şimdi, gayet memnunum. İnşallah durumum daha iyiye gider. İleri de bir çocuk sahibi olmak istiyorum” dedi. Ameliyatı yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, vajina ve rahmi olmayan hastaların adet olamamaları durumunda teşhisin konabileceğini hatırlattı. A.E.M.’nin durumunun ihmal edildiğini ifade eden Dr. Ünsal, şunları söyledi: "’Evlenince eşiyle ilişkiye girememiş. Bu hastamızda hiçbir genital organ yoktu. Sadece 1 yumurtalığı vardı. Hastaya normal evlilik hayatını sürdürmesi için, vajina yapmak gerekiyordu. Bacağından deri alınarak vajina yaptık. Ameliyatgayet başarılı oldu. Ayrıca bu hasta ve buna benzer hastalar için çok önemli bir şey yaptık. Bu hastanın embriyosunu dondurduk ve sakladık. İleride çocuk sahibi olabilme şansını sağlamak açısından bu çok önemliydi. Hastanenin buna imkanlarının olması da çok önemli. Ülkemiz organ transplantasyonunda çok iyi işler yaptığı için rahim nakli ile bu hastamızın çocuk sahibi olabilme şansını sonuna kadar zorlayacağız."