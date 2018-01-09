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Bacaklarından alınan deriyle vajina yapıldı! Doğum yaparsa dünyada 2'inci olacak!

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 11:21 | Son Güncelleme 6 saat önce

Konya’da doğuştan vajinası ve rahmi olmayan Suriye uyruklu A.E.M.’ye (25), bacaklarından alınan deriyle vajina yapıldı.A.E.M., "Çok sıkıntılar çektim. İnşallah durumum daha iyiye gider. İleride çocuk sahibi olmak istiyorum” dedi. Embriyosu dondurulan A.E.M.’nin rahim nakli gerçekleştirdiği takdirde hamile kalması için tedavi uygulanacak.

Ameliyatı yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, "Ameliyat gayet başarılı oldu. Ayrıca bu hasta ve buna benzer hastalar için çok önemli bir şey yaptık" dedi. Dr. Ünsal, ”Bu rahim nakliyle dünyada çocuk sahibi olan bir tek aile var o da İsveç'te. Türkiye'de rahim nakli oldu, gebeliği sağlandı ama canlı çocuk doğmadı. Organ nakli ve ülkemizdeki tıbbi gelişmeler şunu gösteriyor ki çok hızlı aşama kaydediliyor” diye konuştu.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıktan sonra Konya’ya gelen A.E.M., 2 yıl önce M.E.M. ile evlendi. Yıllardan bu yana sağlıksız olarak idrarını yapan A.E.M., evlendikten sonra çocuk sahibi olamayacağı için ruh sağlığı olumsuz etkilendi. Bunun üzerine eşiyle birlikte Dr. Ali Kemal Belviranlı, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu A.E.M., yapay bir vajina yapılabileceğine karar verildi. A.E.M.’ye bacağından alınan deriyle vajina yapıldı. Embriyosu da donduruldu. Genç kadın rahim nakli de gerçekleştirildiğinde dondurulan embriyosu sayesinde hamile kalıp, çocuk sahibi olabilecek.

'ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM'

Ameliyattan sonra mutlu olduğunu ifade eden A.E.M., "Bu rahatsızlık nedeniyle çok sıkıntılar çektim. Şimdi, gayet memnunum. İnşallah durumum daha iyiye gider. İleri de bir çocuk sahibi olmak istiyorum” dedi.

Ameliyatı yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, vajina ve rahmi olmayan hastaların adet olamamaları durumunda teşhisin konabileceğini hatırlattı. A.E.M.’nin durumunun ihmal edildiğini ifade eden Dr. Ünsal, şunları söyledi:

"’Evlenince eşiyle ilişkiye girememiş. Bu hastamızda hiçbir genital organ yoktu. Sadece 1 yumurtalığı vardı. Hastaya normal evlilik hayatını sürdürmesi için, vajina yapmak gerekiyordu. Bacağından deri alınarak vajina yaptık. Ameliyatgayet başarılı oldu. Ayrıca bu hasta ve buna benzer hastalar için çok önemli bir şey yaptık. Bu hastanın embriyosunu dondurduk ve sakladık. İleride çocuk sahibi olabilme şansını sağlamak açısından bu çok önemliydi. Hastanenin buna imkanlarının olması da çok önemli. Ülkemiz organ transplantasyonunda çok iyi işler yaptığı için rahim nakli ile bu hastamızın çocuk sahibi olabilme şansını sonuna kadar zorlayacağız."

’DÜNYADA SADECE 1 ÖRNEĞİ VAR’

Rahim nakli ile çocuk sahibi olan sadece 1 kişinin olduğunu belirten Dr. Ünsal, ”Bu rahim nakliyle dünyada çocuk sahibi olan bir tek aile var o da İsveç'te. Türkiye'de rahim nakli oldu, gebeliği sağlandı ama canlı çocuk doğmadı. Organ nakli ve ülkemizdeki tıbbi gelişmeler şunu gösteriyor ki çok hızlı aşama kaydediliyor” dedi.

Yüz nakilli Turan Çolak'a yeni operasyon

A.E.M.,nin her iki bacağından alınan derilerle vajina oluşturduklarını belirten Genel Cerrahi Uzman Op.Dr. Ersin Turan ise şöyle devam etti:

"Bu, aile bütünlüğünü koruyacak son derece önemli bir ameliyat. Biz hastamızın vajinası olmadığı için bacak derisinden, bacaklarını ön yüzünden uygun kalınlıkta deri alarak bir vajina oluşturduk. Hastamızın idrar çıkış problemi de bu ameliyatla ortadan kalkmış oldu. Rahim nakliyle de bu dondurulmuş olan embriyosundan çocuk sahibi olabilir. 2 saat süren bir ameliyattı. Oldukça başarılı sonuçlandı. Hastamız da gayet sağlıklı durumda."

Bir garip Vajinasız davası
Vajinası olmayan binlerce kadın var
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Anahtar Kelimeler:
Konya Rahim deri Vajina

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
benim vergilerimle barınır, beslenir, semirir...yetmezmiş gibi birde benim vergilerimle vajinan eksik. yuh artık. aslında söylenecek daha ağır sözler var ama artık benim bile bünyem kaldırmıyor.i
Bırakın şu suriyeli düşmanlığını din dil ırk ayırdımı yapmayı bizler kimiz ki?? Allah cc yarattığı aciz kullarız kainatın ve bizlerin tek sahibi Allah cc neyi takdir etmişse o olacaktır..
@halil_solak_1986 Get işine yemiyor kimse bu numaraları. Asıl ırkçılık yapan sizsiniz. Bizim sabah akşam çalışıp verdiğimiz vergileri bunlara yediriyorsunuz.
@halil_solak_1986 Tamam güzel kardeşim. Her AKP'li alsın evine 1 tane Suriye'li bütün masraflarını karşılasın. Biz buna karşı değiliz ki... Kardeş kardeş yaşayın. Aldığın maaşı da paylaşırsın. Ne de olsa Allah ne derse o olur. Yiyor mu?
İşine gelirse. işine gelmiyorsa calişmazsın olur biter. Yoksa SS bakacaksin suriyelilere????
AMAN DOĞURSUN....ÇÜNKİ SURİYELİLERİN ARTMASI LAZIM..
Bu suriyeliler yetmiyor bir de burada çocuk yapacaklar.
Yaprağı yedik her sene çıkan yeni kasa model gibi doğurur artık
bu ne suriyeli düşmanlığı yav insan oldukları için yaradan dan ötürü siz nasıl mahluksunuz her yerde garibi destekleyenlere giydiryosunuz yav nerde garip varsa ülkemiz yanlarında ama kendi nefsini düşünenler bunu kabul etmiyo hep cephe alıyolar
Ben geçim derdinden 14 yılda 1 çocuk yaptım Kadın mülteci kendine vajina yaptırıp çocuk doğuracam diyor...Verdiğim vergiler yaptığım askerlik haram olsun
Suriyeli mültecilerin çocuk yapmaktan başka birşey düşündükleri yok ki. Neredeyse 1 senede 2 çocuk doğuruyorlar. Bizim milletimiz geçim derdinden beni o çocuğa gelecek verebilir miyim endişesi ile çocuk yapmaya korkuyor bunların her birinde en az 6 çocuk var.
Kadın kadınlık ve çocuk sahibi olmak derdinde, doktor başarılı olup ününe ün katmak derdinde.....olan yine hastanelerde sıra bekleyip hastalığına hastalık katan garibana oluyor. Çoğu hastanede yer bulamazken hanımefendi bi güzel kurulmuş...ne diyelim Allah şifa versin ona da tüm hastalara da...
Tek derdiniz bu ama sorsan dünyayı sevmezler kim birşeyden şikayet ediyorsa en çok onu yaşamak istiyordur.
Ohhhh ne ala valla bizim sırtımızdan geçinsinler yesinler içsinler,birde çocuk doğurup suriye sınırına asker diye gönderip askerimize silah doğrultsunlar.Bizim halkımızda böbrek ilaçlarına ekstra para ödesin .Kendi vatandaşını sömür .
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