Bacayı temizlemek isterken elektrik akımına kapılarak öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki evinin tıkanan bacasını temizlemek isteyen Eşref Kişmir (40), elektrik akımına kapılarak öldü.
Olay, dün saat 22.45 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi 1228 Sokak 6 numarada meydana geldi. Eşref Kişmir, evinin tıkanan bacasını temizlemek isterken, evinin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına çarparak elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Kişmir, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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