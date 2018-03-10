Badelli köyü tamamen kontrol altında

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Badelli köyünün terör örgütünün elinde kalan son kısmı da kurtarıldı. ÖSO Komutanlarından Firas Paşa Komutasındaki Türkmen Muntasır Billah Tümeni’nin operasyonu ile özgürleştirilen köyde halk ÖSO’ya mensup askerleri büyük bir sevinç gösterisiyle karşıladı.

Badelli içerisinde bulunan örgütün beyin yıkama merkezlerinden birisi olan sözde "demokrasi akademisi" de ele geçirildi. Burada bir açıklama yapan Firas Paşa, "Bunlar demokrasi nedir bilseler zaten Türkiye Cumhuriyeti gibi demokratik bir devlete karşı terör faaliyetlerinde bulunmazlardı. İnşallah Afrin’i tamamen terörden temizleyeceğiz ve Afrin halkının huzur içerisinde yaşamasını sağlayacağız. İşimiz sadece Afrin ile bitmeyecek, bütün Suriye’yi teröristlerden temizleyeceğiz. Nerede bir terör yuvası varsa orada bitireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile müreffeh bir Suriye ortaya çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Şanlı Türk ordusuna, Yüce Türk milletine de şükranlarımızı sunuyoruz. Her türlü desteklerini bizden esirgemediler, mazluma Yunus zalime Yavuz olduklarını bu vesile ile bir kez daha ispat ettiler" ifadelerini kullandı.