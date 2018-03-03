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Bafilyon Tepesi’ne Özgür Suriye Ordusu yığınak yapıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 18:56 | Son Güncelleme

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Afrin ilçesine bağlı Bafilyon Tepesi’nin bulunduğu bölgeye Özgür Suriye Ordusu askerleri yığınak yapmaya başladı.Zeytin Dalı Harekatı’nın 43’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin Afrin kırsalında ilerleyişi sürerken, stratejik noktada bulunan Bafilyon Tepesi’nin bulunduğu bölgeye ÖSO yığınak yaptı.Bafilyon Tepesi’nin ele geçirilmesiyle birlikte, bölgenin en hakim noktasının da ele geçirilmiş olacağını belirten uzmanlar Afrin kent merkezine ulaşmak için stratejik bir nokta olduğunu ifade etti.

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Afrin ilçesine bağlı Bafilyon Tepesi’nin bulunduğu bölgeye Özgür Suriye Ordusu askerleri yığınak yapmaya başladı.
Zeytin Dalı Harekatı’nın 43’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin Afrin kırsalında ilerleyişi sürerken, stratejik noktada bulunan Bafilyon Tepesi’nin bulunduğu bölgeye ÖSO yığınak yaptı.
Bafilyon Tepesi’nin ele geçirilmesiyle birlikte, bölgenin en hakim noktasının da ele geçirilmiş olacağını belirten uzmanlar Afrin kent merkezine ulaşmak için stratejik bir nokta olduğunu ifade etti. Bafilyon’un birkaç gün içerisinde Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolüne geçmesi bekleniyor.

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