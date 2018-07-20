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Bafra'da asfalt çalışmasında bir işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra İlçe Belediyesi ekipleri tarafından yapılan asfalt çalışmasında bir işçi, iş kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bafra'da asfalt çalışmasında bir işçi yaralandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra İlçe Belediyesi ekipleri tarafından yapılan asfalt çalışmasında bir işçi, iş kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bafra Belediyesi ekipleri tarafından yapılan asfalt çalışmalarında Özgür Düz isimli işçi, elindeki pas sökücünün patlaması sonucu elinden ve gözünden yaralandı. Yaralı işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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