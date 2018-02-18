Bafra’da huzur denetimi

Samsun’un Bafra ilçesinde, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla sabit noktalarda ve umuma açık alanlarda denetimler yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile halkın güven ve huzurunun devamının sağlanması amacıyla, polis ekiplerince huzur denetimi yapıldı. Asayiş uygulamalarında çok sayıda güvenlik görevlisi yer aldı. Umuma açık 15 iş yerinde yapılan uygulamada 221 şahıs GBT sorgulamasından geçirildi, 2 aranan şahıs yakalandı. İş yerlerinde izinsiz çalışan 8 kadın tespit edildi. 6 şahsa kimlik bildirme kanuna muhalefetten, 3 iş yerine de Tütün Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı. Sabit nokta uygulamasında ise 29 araç kontrol edildi. 4 sürücüye alkolden, 2 sürücüye de sigorta ve muayeneden toplam 7 bin 226 lira ceza kesilirken, 3 araç da trafikten men edildi. Alkolden ceza uygulaması yapılan 3 şahısta 100 promil üstü alkol çıkması üzerine trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın güven ve huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği, vatandaşların huzur ve güvenini kimsenin bozmasına izin verilmeyeceği bildirildi.