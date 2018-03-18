Bafra'da intihar

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, evli ve 1 çocuk babası Recep D., evinde tabancayla kendine ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, ilçenin Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir maddi sıkıntılarından dolayı bunalımda olduğu iddia edilen Recep D. (32), evinde tabancayı göğsüne dayayıp ateş etti. Yakınlarının sesi duyup eve gelmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Eve gelen sağlık ekibi Recep D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Recep D.'nin cansız bedeni, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.
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