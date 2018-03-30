Bafra’da iş yeri yangını

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Hacınabi Mahallesi Kuyumcular Arastası Bedesteni’nde iki katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan yemek kursunun da devam ettiği iş yerinin ikinci katında kimsenin olmadığı bir anda çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevre güvenliği alınırken, yangına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangının kurs bittikten sonra kapatılan iş yerinde çalışan bulaşık makinesinden kaynaklanan elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi
Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf
Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...
Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
Okuyucu Yorumları 0 yorum