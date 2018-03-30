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Bafra’da iş yeri yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, Hacınabi Mahallesi Kuyumcular Arastası Bedesteni’nde iki katlı binanın ikinci katında meydana geldi.

Bafra’da iş yeri yangını

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Hacınabi Mahallesi Kuyumcular Arastası Bedesteni’nde iki katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan yemek kursunun da devam ettiği iş yerinin ikinci katında kimsenin olmadığı bir anda çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevre güvenliği alınırken, yangına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangının kurs bittikten sonra kapatılan iş yerinde çalışan bulaşık makinesinden kaynaklanan elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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