Bafra’da kaza: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Karayolları Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Yüksel (22) idaresindeki 55 BBJ 24 plakalı hafif ticari araç ile Can Ahmet Kurt’un (23) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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