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Bafra’da kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 20:02 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi.

Bafra’da kaza: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, Arif K. (22), kullandığı plakasız motosiklet ile Çetinkaya mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Bafra’da kaza: 1 yaralı

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