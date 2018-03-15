Bafra'da köprüden suya atlayan iki kişi kayboldu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden suya atlayarak kayıplara karıştı.
Olay Bafra ilçesi Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Görgü tanıkların ifadesine göre köprünün kemerinin üzerine çıkan bir kız ve bir erkek kendilerini suya bıraktı. Su seviyesinin yüksek ve karanlık olması nedeniyle akıntıya kapılan iki kişi gözden kayboldu. İhbar üzerine Samsun Sualtı Arama Kurtarma ekipleri olay yerine geldi. Derbent Barajı yetkililerine de bilgi verilerek suyun kesilmesi sağlandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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