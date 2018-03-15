HABER

Bafra'da köprüden suya atlayan iki kişi kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 23:55 | Son Güncelleme

SAMSUN’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden suya atlayarak kayıplara karıştı.

Bafra'da köprüden suya atlayan iki kişi kayboldu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden suya atlayarak kayıplara karıştı.
Olay Bafra ilçesi Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Görgü tanıkların ifadesine göre köprünün kemerinin üzerine çıkan bir kız ve bir erkek kendilerini suya bıraktı. Su seviyesinin yüksek ve karanlık olması nedeniyle akıntıya kapılan iki kişi gözden kayboldu. İhbar üzerine Samsun Sualtı Arama Kurtarma ekipleri olay yerine geldi. Derbent Barajı yetkililerine de bilgi verilerek suyun kesilmesi sağlandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!
Mina Başaran'ın son telefonu!Mina Başaran'ın son telefonu!
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.