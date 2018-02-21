Samsun’un Bafra ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Narko-İlçe" uygulaması yaptı. Uygulamaya narkotik köpeği Ece de katıldı.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Narko-İlçe" operasyonunda pilot ilçe seçilen Bafra’da İl Emniyet Müdürlüğü destekli uyuşturucu ile mücadele kapsamında her taraf didik didik arandı. Yol uygulamasında çok sayıda araçlar ve sürücüler aranırken suç unsurlarına yönelik metruk mahallerde de aramalar yapıldı.
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