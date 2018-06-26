Bafra'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, dün akşam Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet A. ve Ümit A. ile Süleyman Öksüz arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Süleyman Öksüz, tabancayla vurularak öldürüldü. Çıkan arbedede Ümit A. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ümit A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Ahmet A.'nın yakalanması için jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
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