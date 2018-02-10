Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Kılıç ile M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere M.Ö. üzerinde bulunan silahla Murat Kılıç’a ateş etti. Sırtına aldığı kurşunla ağır yaralanan Murat Kılıç olay yerinde bulunan bir otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran Murat Kılıç burada yapılan ilk müdahale ile yeniden hayata döndürülerek Samsun Ondokuz Mayıs Ünüversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Polis olay sonrası kaçan şüpheli M.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.
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