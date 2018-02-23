HABER

Bafra’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 13:39 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, İshaklı Mahallesi eski devlet hastanesi ışıklarında meydana geldi.

Bafra’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, İshaklı Mahallesi eski devlet hastanesi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Sokak’tan seyir halinde olan Şevki Atasoy idaresindeki 55 JU 202 plakalı otomobil ile Gençlik Caddesi’nden gelen Gülselin T.’nin kullandığı 55 VJ 337 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü yolun kenarında park halindeki 55 AR 152 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada yaralanan bayan sürücü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Bafra’da trafik kazası: 1 yaralı

Bafra’da trafik kazası: 1 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Silahla büfeyi soyan şüpheli yakalandı

Silahla büfeyi soyan şüpheli yakalandı

Cezaevinde 'isyan alarmı' tatbikat çıktı

Cezaevinde 'isyan alarmı' tatbikat çıktı

Sınırdan bu sefer kol saati geçirmeye çalıştılar

Sınırdan bu sefer kol saati geçirmeye çalıştılar

Belediye Başkanını bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Belediye Başkanını bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

Kayıp engelli genç, jandarma ekiplerince ailesine teslim etti

Kayıp engelli genç, jandarma ekiplerince ailesine teslim etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.