Bafra’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İshaklı Mahallesi eski devlet hastanesi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Sokak’tan seyir halinde olan Şevki Atasoy idaresindeki 55 JU 202 plakalı otomobil ile Gençlik Caddesi’nden gelen Gülselin T.’nin kullandığı 55 VJ 337 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü yolun kenarında park halindeki 55 AR 152 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada yaralanan bayan sürücü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.