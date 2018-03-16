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Bafra’daki gençlerin intiharından ’yasak aşk’ çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

Samsun’da yasak aşk yaşadıkları iddia edilen 2 genç, kavuşamayacaklarını anlayan iki genç Kızılırmak’a atlayarak intihar etti.Olay, Bafra ilçesi Fatih Mahallesi’nde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da yasak aşk yaşadıkları iddia edilen 2 genç, kavuşamayacaklarını anlayan iki genç Kızılırmak’a atlayarak intihar etti.
Olay, Bafra ilçesi Fatih Mahallesi’nde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ertekin (20) ve Belgin Şahin (15) iddiaya göre yasak aşk yaşıyordu. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Osman Ertekin, genç kızla Bursa’da çalıştığı sırada tanışarak arkadaş oldu. Daha sonra genç kıza aşık olan Osman Ertekin, Belgin Şahin’i, eşini ve çocuğunu alarak, Bursa’dan Bafra ilçesine geldi. Daha sonra eşiyle arkadaşının yasak aşk yaşadığını öğrenen bir çocuk annesi kadın, boşanmak için dava açmaya hazırlandı. Olayların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte kavuşamayacaklarını anlayan Osman Ertekin ve Belgin Şahin, akşam saatlerinde Çetinkaya Köprüsü’ne gelerek intihar etmeye karar verdi. 112’yi arayan 2 genç, "Biz Kızılırmak’a atlayarak intihar edeceğiz" dedikten sonra, kendilerini suya attı.
İhbarı alan 112 ekipleri durumu polise bildirince, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, suda yaşam mücadelesi veren 2 genci kurtarmak için 45 dakika boyunca çaba sarf etti. O anlar İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin kameralarına yansıdı.
Gece süren arama ve kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde de devam ederken, 15 yaşındaki Belgin Şahin’in cansız bedeni ağaç kalıntılarının arasından çıkarıldı. Osman Ertekin’in ise montuna ulaşılırken, dalgıçlar tarafından arama çalışmaları devam ediyor.

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