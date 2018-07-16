Bağ evi alev alev yandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, alevlerin sardığı bağ evi, kullanılamaz hale geldi. Yanan ev, iş makinesiyle yıkıldı.
Yangın, gece saatlerinde, Malkara ilçesi girişinde meydana geldi. B.Ö.'ye ait bağ evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evi sardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen bağ evi ise kullanılamaz hale geldi. Yanan ev, Malkara Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkıldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!
Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi
Muharrem İnce'den dikkat çeken 'kur' açıklaması
Türk istihbaratı Suriye'de paketledi, Türkiye'ye getirdi
İsrail'den Ortadoğu'yu sarsacak hamle! Kritik gün bugün...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: AK Parti 2018'de bütün seçim defterlerini kapatacak
Burası Afrika değil Giresun!
Ünlü şarkıcıyı bu halde gören gözlerine inanamadı
Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi
Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum